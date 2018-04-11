Макфол предложил альтернативу термину «холодная война – 2»

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол предложил поменять термин «холодная война – 2» на другое определение.

«Вместо «холодной войны 2.0» я предпочитаю фразу «горячий мир», – написал Макфол в своем Twitter.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем во времена холодной войны, однако предложил России остановить гонку вооружений.

В марте глава МИД Сербии Ивица Дачич предложил свое опредение геополитической ситуации в мире. Он заявил, что сейчас идет не холодная, а «ледяная война».