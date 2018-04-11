Российский депутат подтвердил нахождение Асада в Дамаске

Координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин опроверг информацию СМИ о том, что президент Сирии Башар Асад и его семья покинули республику.

Саблин сообщил, что Асад в данный момент находится в Дамаске, передает ТАСС.

«Мы планируем встретиться с ним, обсудить ситуацию и поддержать народ Сирии в его борьбе с терроризмом», – сказал депутат.

Парламентарий напомнил, что «встречался с Асадом не раз, в том числе в 2014-м году, когда ситуация в Сирии было значительно хуже».

«Тогда Асад сказал, что никогда не покинет Сирию и разделит судьбу своего народа. Его семья сейчас также в Дамаске вместе своим народом», – добавил Саблин.

В среду делегация Госдумы во главе Дмитрием Саблиным прибыла с визитом в САР. В рамках визита будут проведены встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом, муфтием Ахмедом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между «Единой Россией» и Партией арабского социалистического возрождения («Баас»), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года. Для участия в соответствующей церемонии в Сирию прибудут представители руководства ЕР.

Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что президент Сирии Башар Асад сбежал из страны в Тегеран.

В 2014 году президент Сирии Башар Асад просил передать российскому президенту Владимиру Путину, что в отличие от их украинского коллеги Виктора Януковича не намерен в тяжелый момент покидать свою страну.

Напомним, президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс на западе республики.

Тем временем глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.