Турция отказалась передавать Африн правительству Асада

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV заявил, что Анкара не собирается передавать Африн правительству Сирии, пока президентом страны является Башар Асад.

«Режим Асада должен уйти. Нужно переходить к процессу политического урегулирования. Мы не претендуем на сирийские земли. Но передача этих земель (Африна – прим. ВЗГЛЯД) режиму исключена. Режим сегодня воюет с YPG, а завтра между ними все хорошо. В такой ситуации нельзя земли передавать. Эти сирийские территории, но у нас есть свои беспокойства о безопасности», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости».

По его словам, когда Турция начинала военную операцию в Африне, она была в контакте с Россией. «Ни о каком торге речи нет. Там были российские наблюдатели, и мы попросили их удалиться, чтобы не случилось никакого негативного инцидента. И они ушли. Также мы использовали воздушное пространство», – добавил министр.

Вместе с тем министр обороны Турции Нуреттин Джаникли призвал Москву и Вашингтон к сдержанности на фоне обострения ситуации в Сирии.

«Если силы в Сирии, поддерживаемые Россией, столкнутся с силами, поддерживаемыми США, то Россия не сможет остаться в стороне... В результате может произойти серьезное столкновение. Эта угроза присутствует уже долгое время, и будет существовать и дальше, а это значит, что одна искра может воспламенить весь регион», – заявил он в эфире телеканала 24 TV.

Джаникли отметил, что и Россия, и США стоят «на неверных позициях». По его словам, Турция призывает стороны к сдержанности и к отказу от поддержки террористических группировок.

Министр добавил, что на территории Сирии «столкнулись многие игроки с разнонаправленными интересами, и после определенной точки в международных отношениях исчезает рационализм, что ведет к войне».

Глава МИД Россиии Сергей Лавров в понедельник заявлял о надежде Москвы на то, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном. Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неправильным подход Лаврова. Эрдоган отметил, что Турция лучше знает, кому передавать Африн, и передаст город его жителям «когда придет время».