Медведев выступил с итоговой речью

Глава правительства Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за шесть лет, заявил, что для России эти годы стали испытанием на прочность экономики, поскольку никогда прежде страна не получала столько сильных ударов одновременно.

«Эти шесть лет, очевидно, это не преувеличение, не фигура речи, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

По словам премьера, «за шесть лет мы прошли путь, на который другие страны тратили десятилетия». «Десятилетия, когда на них никто не давил, никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие. Это было непросто, но мы справились. Никогда в этом не сомневались. Именно с таким настроем наша страна вступает в новый этап развития. И как показали итоги выборов в Государственную думу в 2016 году и президента в 2018, люди поддерживают этот курс. Курс на развитие России, который правительство последовательно реализовывало все шесть лет», – сказал Медведев.

Глава правительства заявил, что «мировой финансовый кризис, обвал сырьевых рынков, санкции, закрытие финансовых и технологических рынков – от таких шоков нет иммунитета даже у любой, даже абсолютно здоровой экономики. А нашей – с ее структурными проблемами – это грозило просто катастрофой. Но мы не просто выжили. Мы начали развиваться. Как бы нам ни пытались помешать извне».

По словам Медведева, в Европе и США России вопреки здравому смыслу упорно навязывают роль врага, стараются выдавить из мировой политики и экономики.

«Эти шесть лет были также периодом избавления от иллюзий. Скажем прямо, иллюзий о наших партнерах. Сотрудничество всегда выгоднее конфронтации. В экономике, в культуре, в борьбе с общими угрозами. Такая логика партнерства нам представляется всем очевидной, но, к сожалению, это оказалось не так. Вопреки здравому смыслу в Америке и Европе нашей стране начали упорно навязывать роль врага, и старались и стараются выдавить нас из мировой политики и мировых экономических отношений», – сказал он.

Премьер добавил, что «последние решения администрации США в этой сфере – это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции, ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике на валютном, на фондовом рынке». «Нет сомнения, мы справимся и с этим давлением – мы уже научились это делать – и обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономике, нашему собственному экономическому развитию. Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику, тех, кто вредит нашей стране», – сказал премьер.

В то же время Медведев подчеркнул, что бедность остается острейшей проблемой, и сделанного за эти годы недостаточно, чтобы ее победить. «Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное – самой большой. Того, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить», – сказал Медведев.

Он напомнил, что правительство приняло решение о доведении МРОТ до прожиточного минимума. С 2013 года он вырос почти в два раза, а с 1 мая текущего года составит 11,163 тыс. рублей. «Это коснется более 3 миллионов человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере», – добавил премьер.

Кроме того, кабмин России окажет регионам поддержку для повышения зарплат в связи с ростом минимального размера оплаты труда. «Коллеги из «Единой России» спрашивают, найдут ли регионы деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ. Мы поддержку им обязательно окажем. Уже сейчас мы выделили из Резервного фонда правительства на эти цели 36 миллиардов рублей», – сказал Медведев.