Умерла певица Ивонн Стейплз

В США в возрасте 80 лет скончалась солистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз, сообщили американские СМИ.

Как пишет Chicago Tribune, несколько недель назад у Стейплз был диагностирован рак.

Американская группа The Staple Singers, исполнявшая госпел, соул и ритм-н-блюз, начала карьеру в 1948 году. За время активной карьеры девять альбомов группы попали в американские чарты, а пластинка Let's Do It Again 1975 года заняла первое место в ритм-н-блюзовом чарте.

В 1999 году The Staple Singers ввели в Зал славы рок-н-ролла. Группа распалась в 2000 году после смерти отца Ивонны Попса Стэйплза.