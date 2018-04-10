Погребняк победил в споре с «Динамо»

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) признала увольнение Павла Погребняка из московского «Динамо» незаконным и обязала руководство клуба выплатить нападающему полугодовую зарплату, заявил представитель футболиста Михаил Прокопец.

Ранее «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с форвардом из-за системных нарушений трудового договора, после чего Погребняк обратился в палату по разрешению споров РФС. Заседание было перенесено на 10 апреля в связи с необходимостью опроса дополнительных свидетелей, в частности, главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

«Палата по разрешению споров (РФС) вынесла решение о том, что увольнение игрока было незаконным. «Динамо» должно выплатить Павлу компенсацию в размере зарплаты, которая предполагалась бы ему до конца контракта, – то есть за полгода. Некоторые требования футболиста не были удовлетворены, будем обсуждать с ним возможность обжалования в CAS», – передает РИА «Новости» слова представителя футболиста.



Прокопец отметил, что решение было вполне ожидаемым.

«Он был оштрафован на определенные суммы, какие-то суммы вернули, а какие-то нет. Но это решать, прежде всему, ему, сумма в сравнении с основной выплатой – незначительная. Другое дело, что это был принципиальный спор для Павла. Срок выплат – от двух недель до 30 дней. Решать по CAS будем, когда получим полное решение, обычно, это занимает пару-тройку недель. У «Динамо» также есть возможность обжаловать это решение в CAS», – сказал он.



Также Прокопец высказался о показаниях главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова, заявив, что тот был объективен в своем выступлении.

«Что касается Хохлова, то палата решила исследовать все доказательства, а «Динамо» решило, что показания Хохлова очень важные доказательства. Решением (палаты) мы довольны. Определенные наши требования были отклонены, возможно, это было сделано и на основании показаний Хохлова. Самое главное, что было признано незаконное увольнение», – подытожил Прокопец.