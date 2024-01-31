Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

Уже сейчас практика набора в ВСУ является достаточно жестокой и во многом превосходит старые европейские образцы. XVIII век запомнился не только как галантный или эпоха Просвещения, но и как время самого разнузданного отлова будущих солдат. В армии тогдашних королей и императоров людей хватали всеми возможными способами.

Героя знаменитого французского фильма «Фанфан-Тюльпан», например, прельстили обещаниями, Михаила Ломоносова попытались втолкнуть в прусскую армию силой, а для набора в британский королевский флот вообще существовала отработанная технология. Жертв вербовщики находили в тавернах, опаивали до беспамятства – и новопризванные матросы просыпались уже на корабле.

Но во времена первых трех Георгов, Людовика XV и Фридриха Великого всё же существовали ограничения. Во-первых, забривали не всех подряд. Каторга отменяла казарму (галерный флот уходил в прошлое, но и на нем гребцам-осужденным оружие не доверяли). В украинском законопроекте говорится, что постановке на воинский учет подлежат «прибывшие после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на военном учете». Кроме того, законопроект предлагает забривать в ВСУ тех, кто отбывает действующий условный срок, но только по их желанию. А вот политзаключенным послабление вышло. Осужденных за «преступления против основ национальной безопасности Украины», отбывающих срок условно, в армию не берут.

Во-вторых, монархам и их военачальникам нужны были самые сильные, здоровые и выносливые. Требовались «чудо-богатыри», как говорил Суворов, начинавший свою военную карьеру как раз тогда.

А ВСУ берет всех. Инвалидов и первой группы, и второй. Единственным послаблением по сравнению с первым вариантом законопроекта стал отказ от мобилизации инвалидов третьей группы. Но и эти люди не смогут спать спокойно: все граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными, в течение девяти месяцев должны пройти повторный медосмотр. А там уж можно любой диагноз не заметить. Таким образом, время действия «белого билета», за который отдельные граждане платили тысячи долларов, теперь ограничено – и, стало быть, взятки из одноразового случая превращаются в регулярный процесс.

Наглость украинских властей при этом беспредельна. Главнокомандующий ВСУ Залужный заявляет: «Я считаю, что на сегодняшний день оперирование второй и третьей группами инвалидности не является актуальным, потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность человека, а военно-врачебная комиссия, которая определяет: пригоден ли человек к военной службе или негоден». И новация насчет инвалидов – это, очевидно, не проявление гуманности к людям со стороны украинской власти, а оплеуха потерявшему берега главкому.

Кроме того, работники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, они же военкоматы) не боятся избивать своих жертв, нанося им физический ущерб еще до того, как те попали на войну. Так, например, сообщалось об издевательствах над мобилизованными на сборном пункте в Тернополе, о жестоком нападении вербовщиков на мужчину в Черкассах и т. д. И это только первое, что выдает поисковик. А уж истории из Одессы, где для отлова людей используются машины скорой помощи, в СМИ повторяются регулярно.

Согласно новой редакции законопроекта, повестки на улицах больше вручать не будут. Все военнообязанные будут должны завести электронный кабинет, и уведомление будет поступать туда. Да кто ж этому поверит? Так не бывает, чтобы привычное нарушение закона (и сейчас для отправки на фронт какая-никакая процедура предусмотрена, но она не соблюдается) вдруг прекратилось – тем более что план по заготовке пушечного мяса никто не отменял, а его показатели только увеличены. Кроме того, теперь каждый мужик должен носить с собой военный билет везде. Зачем, спрашивается – если призыв переведен в электронную форму?

И наконец, женщин в армию не загоняли нигде и никогда. А украинский законопроект такое не просто допускает, но и утверждает. Все пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет, а получившие профессию, родственную военно-учетной – по желанию.

Геббельсу и Борману остается только завидовать

И в Первую, и во Вторую мировые войны предельный возраст мобилизуемых в действующие армии всех воюющих сторон был 45 лет. Только Украина в 2022 году довела его до 60 лет.

Гитлер уже в самом конце войны тоже ввел в дело стариков и подростков. Распоряжение о формировании фольксштурма фюрер подписал 25 сентября 1944 года. Согласно ему, все мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, не состоящие на службе в вооруженных силах и способные служить в армии, должны быть призваны на службу в фольксштурм. Но этих людей никто в танки и самолеты не сажал и далеко от дома в окопы не отправлял. В бой их бросали лишь тогда, когда линия фронта непосредственно проходила по их домам. И то не всех.





И воинский учет для них не был таким строгим. И уж точно ни один высокопоставленный партайгеноссе и помыслить не смел, чтобы кому-то, даже очень нежелающему служить, перекрыть банковский счет или заблокировать сделки с недвижимостью. И к соседним странам никто не обращался с требованием выдать тех немцев, что оказались у них на территории. Разве что они могли расстрелять наиболее активного пацифиста. А вот украинское правительство пошло дальше – в законопроекте предусмотрены и изменения в порядке консульского учета для обладателей синих паспортов с трезубцем на обложке, пребывающих за границей. Проще говоря, Украина требует выдавать ей ее граждан, где бы они ни находились, чтобы отправить их на убой.

Еще никогда за всю историю власти какой-либо страны так явно и недвусмысленно не признавались в том, что рассматривают собственное население не как народ, который надо беречь, а как ресурс для достижения своих целей, не имеющих ничего общего с интересами народа.

Браво, пан Зеленский! Вы хотели войти в историю в одном ряду с самыми заметными ее персонажами? Вы в нее вошли. Где-то рядом с Гитлером.