В Ингушетии объявлен план «Перехват» после попытки убийства местного жителя

План «Перехват» введен в Ингушетии после того, как в понедельник вечером неустановленные лица, передвигавшиеся на автомашине «Лада Приора» серебристого цвета, обстреляли автомобиль 30-летнего жителя села Экажево, сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в понедельник вечером, около 21.30 мск на улице Джабагиева в селении Экажево, в обстрелянном автомобиле «Лада Приора» белого цвета находился местный житель, передает РИА «Новости».

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия. «Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступников. Введен план «Перехват», – уточняет МВД.

Напомним, 18 февраля в Кизляре 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу по людям, выходившим из храма после службы. Погибли пять прихожанок церкви. Нападавший был уничтожен на месте. Ответственность за убийство прихожан признала террористическая группировка «Исламское государство*». Глава Ингушетии назвал стрелявшего чудовищем.