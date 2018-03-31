Склад с серой загорелся в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области в субботу загорелся склад с серой, сообщили в экстренных службах региона.

«В населенном пункте Усть-Луга горит склад с серой на площади 150 квадратных метров», – передает сообщение РИА «Новости».

По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстоятельства пожара выясняются.

Ранее в Петербурге произошел крупный пожар в дилерском центре Huyndai.