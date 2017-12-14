Советники убедили Трампа, что «Путин реагирует только на силу»

Советники президента США Дональда Трампа убедили его, что для улучшения отношений с Россией нужно продемонстрировать агрессивный подход, а сам Трамп хочет реальной нормализации отношений с Москвой, передают американские СМИ.

Как передает телеканал NBC, ссылаясь на свои источники из числа официальных представителей, советники доказали Трампу, что «Путин реагирует только на силу, и для того, чтобы добиться улучшения отношений с ним, следует быть с ним жестче», передает «Интерфакс».

Сам же американский президент реально хочет добиться нормализации отношений с Москвой, и этим объясняется расхождения между его заявлениями и действиями.

«Он думает, что улучшение отношений с Россией выгодно Соединенным Штатам, и он считает, что может добиться этого», – заявил один из источников канала.

Напомним, ранее в пятницу в Белом доме заявили, что Вашингтон считает, что решение Москвы выслать американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение отношений России и США.