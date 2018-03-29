Песков ушел от вопроса об отставке Тулеева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, напомнив позицию главы государства о том, что не следует принимать скоропалительных решений.

«Никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию», – передает ТАСС слова Пескова.

Он обратил внимание на слова Владимира Путина во время встречи с инициативной группой в Кемерово. Тогда глава государства подчеркнул, что «под камеру» и «для красного словца и на фоне трагедии» такие решения не принимаются.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан заявил, что кадровые решения по факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово будут приняты после тщательного расследования.