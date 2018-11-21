Ветеран ЦРУ дал Украине совет на случай «вторжения России»

Если Россия «вторгнется» на Украину, это будет стоить ей очень дорого и не принесет никакого успеха, заявил ветеран ЦРУ Джек Девайн, проработавший в разведке США около 30 лет.

«У России есть ядерное оружие, танки, мощная армия. Открытая война с Россией будет стоить Украине очень дорого. Но я помню ситуацию в Афганистане в 80-е. Россияне вторглись туда, а со временем все это стало для них слишком дорого. Вторжение – очень дорогой проект и он не может длиться долго», – передает его слова УНИАН.

По его словам, вторжение было бы «не просто дорогим, но и безуспешным».

Однако он призвал Украину самой заботиться о своей судьбе, так как «никто не будет поддерживать того, кто не готов постоять за себя».

«Америка сейчас очень сконцентрирована на своих проблемах – на терроризме. Как Украина презентует себя миру – критически важно. Если бы мне сказали, что Украине нужен совет, я бы сказал, что нужно быть сильным не только в военном аспекте, но нужно укреплять все институты – это ваш кратчайший путь к успеху», – заявил Девайн.

Джек Девайн – ветеран ЦРУ, который работал в управлении с 1967 по 1999 год, участвовал в военном перевороте в Чили и в захвате наркобарона Пабло Эскобара в 1993 году.

Украинские чиновники регулярно предрекают «открытое вторжение» России. В последнее время об этом особенно часто говорит президент Украины Петр Порошенко. Так, 28 ноября он заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией.