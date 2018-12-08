Силуанов пообещал губернаторам персональную ответственность за выполнение нацпроектов

Губернаторы и профильные министры на уровне федерального центра с 2019 года будут нести персональную ответственность за реализацию национальных проектов в регионе, сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов на XVIII Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Слуанов заявил, что будет вестить «мониторинг выполнения без задач, о которых мы договариваемся с субъектами», передает ТАСС.

«На федеральном уровне персональную ответственность несут вице-премьеры за организацию нацпроекта, за результат, министры – за реализацию федеральных проектов, на уровне регионов такую ответственность несут губернаторы», – уточнил он.

Вице-премьер подчеркнул, от финансовых санкций за невыполнение соглашений, когда снижается объем финансовой поддержки региона, страдают в первую очередь граждане.

«На последнем заседании президиума (Госсовета) было предложено не наказывать граждан, а наказывать тех нерадивых чиновников, которые допустили невыполнение условий соглашений, без задач, которые были поставлены, под которыми они подписались. Наказывать учреждение рублем неправильно, важна персональная ответственность», – резюмировал Силуанов.

В субботу, 8 декабря, проходит съезд партии «Единая Россия»; сообщалось, что глава государства Владимир Путин примет участие в этом мероприятии.

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции.

В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.