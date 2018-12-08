ДТП с участием легкового авто и трактора произошло у аэропорта Домодедово

При столкновении легкового автомобиля с трактором на подъезде к аэропорту Домодедово пострадали пять человек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Утром в субботу, 8 декабря, на подъезде к аэропорту Домоделово «произошло столкновение Daewoo Nexia и трактора, пять человек госпитализированы», передает РИА «Новости».

Отмечается, что все пострадавшие находились в салоне иномарки.

Напомним, в ноябре грузовик столкнулся с микроавтобусом, сообщалось о восьми пострадавших.