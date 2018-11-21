Названа причина срыва концерта IC3PEAK в Воронеже

Стали известны подробности срыва концерта группы IC3PEAK в Воронеже, сообщают информационные агентства.

Концерт, который должен был состояться 6 декабря в Воронежском клубе «12», был сорван из-за проверки места проведения Роспотребнадзором, сотрудников которого сопровождала полиция, передает РИА «Новости».

Роспотребнадзор пояснил, что получил «обращение гражданина о пищевом отравлении и об антисанитарном состоянии помещений». В результате ведомство устроило внеплановую выездную проверку.

Как заявили в Роспотребнадзоре, проверке пытались помешать неизвестные лица, которые не представились и «высказывались в грубой форме», поэтому пришлось вызвать правоохранителей.

Роспотребнадзор сообщает, что проверка выявила нарушения санитарного законодательства. Ведомство подчеркивает, что нарушения могли спровоцировать возникновение инфекционных заболеваний. Заведению грозит штраф до 50 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, концерты IC3PEAK за последнее время срывались неоднократно.

Ситуация вокруг сорванных выступлений ряда российских исполнителей привлекла внимание Кремля.