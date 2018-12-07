Назван нижний предел цены на нефть до 2040 года

Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует, что цена нефти не упадет ниже 60 долларов за баррель как минимум до 2040 года, а рост мирового спроса на газ к этому времени составит 46% и достигнет 5,43 трлн кубометров, говорится в опубликованном организацией Global Gas Outlook 2040.

По прогнозам, стоимость черного золота будет падать до 2022 года - до 61 доллара, затем начнется рост, сообщает ТАСС.

К 2030 году стоимость нефти дойдет до 70 долларов за баррель, такие такие ценовые позиции черное золото удержит как минимум до 2040 года.

К 2040 году ФСЭГ также прогнозирует рост мирового спроса на газ, который составит 46% и достигнет 5,43 трлн кубометров.

«Мировой спрос на природный газ увеличится на 46% – с 3,7 трлн куб. м в 2017 году до 5,43 трлн куб. м в 2040 году», – говорится в документе.

В тоже время ФСЭГ сообщает о прогнозируемом росте производства природного газа в мире – на 1,7% ежегодно до 2040 года. В документе также упоминается, что наибольший вклад внесут США, Россия, Китай и Иран.

Производство газа в странах ФСЭГ, как ожидается, увеличится на треть и к 2040 году достигнет примерно 2 трлн кубометров.

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ФСЭГ – межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. На их долю приходится до 70% мировых доказанных запасов газа. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.