В ОНФ отреагировали на назначение Анисимова замполпреда президента в ЦФО

Взгляд
7 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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Русская зима выдвинула ОПЕК+ собственные условия

Добыча нефти в России имеет свои особенностиФото: Егор Алеев/ТАСС
Результаты пятничной встречи министров стран ОПЕК+ решат дальнейшую судьбу цен на нефть – а значит, и российской валюты. И теперь выясняется, что перспективы объемов добычи нефти на ближайшее время (а значит, и цены на нефть) зависят вовсе не от Ирана, а от России. А точнее говоря – от сибирской зимы. Как это произошло? Подробности...
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Сможет ли новый мэр Махачкалы удержаться от воровства

Салман Дадаев хоть и дагестанец, но наверняка будет восприниматься варягом из МосквыФото: basman.mos.ru/
Новым мэром Махачкалы, судя по всему, станет московский чиновник – однако с дагестанскими корнями. Четверо его предшественников на этом посту оказались в тюрьме. Какие проблемы встанут перед новым главой самого быстрорастущего города России – и удастся ли ему самому не оказаться за решеткой? Подробности...
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Случай «мальчика с ножом» стоит учесть всем школам России

Трагедии в школе в Жулебино, к счастью, удалось избежатьФото: Максим Григорьев/ТАСС
В московском районе Жулебино ученик принес в школу нож. К счастью, никто не пострадал, поэтому нет сомнений, что этот инцидент, в отличие от трагедий с жертвами, быстро забудется. Однако в незначительности этого события содержатся основания для весьма серьезных выводов, касающихся каждой школы в стране. Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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После охоты на порно идет охота на инакомыслие

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...

Американцы наказывают Китай за сотрудничество с Ираном

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пекин говорит: у нас есть деньги, которыми вы можете воспользоваться для своего развития – строительства железных дорог, портов. Впервые появилась альтернатива Всемирному банку или МВФ. Это прямой вызов монополии США и Запада. Подробности...

Кто стоит за «недорепрессиями»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии. Логика выстраивается очень странная Подробности...
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          В ОНФ отреагировали на назначение Анисимова замполпреда президента в ЦФО

          7 декабря 2018, 11:38

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          Алексей Анисимов, с 2014 года возглавлявший исполком Общероссийского народного фронта, переходит на новое место работы; в ближайшее время состоится заседание Центрального штаба, на котором в соответствии с уставом движения будет назначен новый руководитель исполкома, сообщили в пресс-службе ОНФ.

          Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль отметил, что для него решение о назначении Анисимова оказалось неожиданным. «Хочу поблагодарить Алексея Анисимова, он – настоящий руководитель, который очень хорошо себя показал. Его роль в создании структуры ОНФ и функции организации огромна. Алексей Викторович сделал все для того, чтобы движение не стояло на месте, развивалось», – приводятся слова Рошаля в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

          «За время, когда он был руководителем исполкома ОНФ, здесь зародилось и было реализовано большое количество инициатив, самых разных современных проектов. Алексей Викторович всегда поддерживал интересные начинания, помогал коллегам советом и подставлял плечо в нужную минуту. Его искреннее стремление к чему-то новому и инновационному помогло Народному фронту быть не только масштабной, но и прогрессивной общественной площадкой, открытой для активных граждан. Уверен, что Алексей Викторович успешно справится с новыми задачами», – подчеркнул Рошаль.

          Вместе с тем, сопредседатель Центрального штаба ОНФ выразил надежду на активное участие Анисимова в дальнейшей работе Народного фронта. «А мы в ОНФ всегда рады видеть его в своих стенах, обсуждать важные вопросы, которые способны изменить жизнь простых людей к лучшему», – заключил Рошаль.

          В свою очередь, член Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что вместе с Анисимовым они стояли у истоков Народного фронта, с нуля создавали движение, которое в настоящее время стало мощной силой. «ОНФ постоянно рос, развивался, и мы росли вместе с ним. Многие «фронтовики» стали депутатами, на законодательном уровне решают те проблемы, которые выявляют общественники. За последний год к нам присоединилось большое и мощное молодежное крыло. Алексей Викторович как руководитель Исполкома всегда был в центре событий. Всегда выкладывался на полную, заряжал команду на системную, ежедневную работу. Мы вместе с ним прошли долгий путь. В успехах ОНФ, конечно, есть его большой личный вклад», – указала она.

          «Уверена, что опыт командной работы в ОНФ пригодится Алексею Викторовичу на новом месте. Опыт выстраивания коммуникаций между властью и обществом, умение неформально мыслить, очень ответственный подход к делу – этот бесценный багаж остается с ним. Надеюсь, что энергии у Алексея Викторовича хватит на решение еще многих государственных задач. Мы, его коллеги по Народному фронту, искренне желаем ему успехов и побед на новом месте. Наша связь не прерывается, мы продолжим взаимодействовать в новом качестве. Есть общие стратегические цели, которых будем вместе добиваться», – добавила Тимофеева.

          Член Центрального штаба ОНФ, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров отметил, что, годами работая вместе с Анисимовым, видел изменения в работе движения. «Исполком – это настоящий оркестр, где каждый инструмент является особым. Анисимов показал себя прирожденным дирижером, который слышал каждого и делал все для того, чтобы Народный фронт звучал стройно и гармонично. Особенно это было видно в ходе заседаний Центрального штаба и многочисленных мероприятий, которые проводил ОНФ. Думаю, что назначение Анисимова должно позитивно сказаться на выполнении тех задач, которые ему поставит руководство страны. При этом не сомневаюсь, что на новом посту он останется все тем же неравнодушным «фронтовиком», который всегда готов прийти на помощь», – отметил он.

          Алексей Викторович Анисимов родился 29 января 1965 года в городе Первоуральске Свердловской области. В 1987 году получил диплом Курганского высшего военно-политического авиационного училища по специальности политический работник. В 1995 году окончил Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе (в настоящее время – ГУУ) по специальности «Экономика и управление производством». С 2008 года руководил управлением исполкома «Единой России» по работе с обращениями граждан и возглавлял центральную общественную приемную Владимира Путина.

          В 2011 году Алексей Анисимов был назначен руководителем аппарата ОНФ и позднее – заместителем начальника избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента России в 2012 году.

          В 2012 году, через два дня после выборов президента России, Алексей Анисимов был назначен начальником департамента региональной политики управления президента по внутренней политике. С апреля 2012 года – заместитель главы управления президента по внутренней политике.

          Алексей Анисимов находился у истоков создания Общероссийского народного фронта, являлся одним из координаторов деятельности организации, курировал формирование и работу региональных отделений ОНФ, подчеркивают в пресс-службе Народного фронта.

          С апреля 2014 года стал руководителем исполкома Общероссийского народного фронта. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Награжден почетной грамотой, благодарностями президента России, орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

          Ранее в пятницу источник в Кремле сообщил, что руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

          Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Президент является лидером движения. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.


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