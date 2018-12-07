Глава исполкома ОНФ Анисимов назначен замполпреда президента в ЦФО

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, сообщил источник в Кремле.

«Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Администрации президента России Антон Вайно», – проинформировал источник ТАСС.

По его данным, в обязанности Анисимова «в том числе будут входить вопросы развития гражданского общества, взаимодействие с общественными организациями и НКО».

Анисимов возглавлял исполком ОНФ с апреля 2014 года. «Новый руководитель исполкома ОНФ будет назначен на очередном заседании центрального штаба движения», – уточнил источник.

29 ноября состоялся съезд ОНФ, который принял ряд важных кадровых решений. В частности, был расширен состав центрального штаба ОНФ, увеличено число его сопредседателей с трех до пяти.

Выступая на съезде, президент Владимир Путин поставил перед ОНФ три основные задачи. Первое – это контроль за исполнением нацпроектов и нацпрограмм, которые были обозначены в «суперуказе», второе – это помощь чиновникам, которые работают «ответственно» и «с душой». Третьим направлением работы, по мнению президента, должно стать участие Народного фронта в выработке приоритетов развития, особенно на региональном уровне. Тогда в пресс-службе Фронта заявили, что под эти новые задачи будет меняться и аппарат ОНФ.