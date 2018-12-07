Глава исполкома ОНФ Анисимов назначен замполпреда президента в ЦФО

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7 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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Русская зима выдвинула ОПЕК+ собственные условия

Добыча нефти в России имеет свои особенностиФото: Егор Алеев/ТАСС
Результаты пятничной встречи министров стран ОПЕК+ решат дальнейшую судьбу цен на нефть – а значит, и российской валюты. И теперь выясняется, что перспективы объемов добычи нефти на ближайшее время (а значит, и цены на нефть) зависят вовсе не от Ирана, а от России. А точнее говоря – от сибирской зимы. Как это произошло? Подробности...
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Сможет ли новый мэр Махачкалы удержаться от воровства

Салман Дадаев хоть и дагестанец, но наверняка будет восприниматься варягом из МосквыФото: basman.mos.ru/
Новым мэром Махачкалы, судя по всему, станет московский чиновник – однако с дагестанскими корнями. Четверо его предшественников на этом посту оказались в тюрьме. Какие проблемы встанут перед новым главой самого быстрорастущего города России – и удастся ли ему самому не оказаться за решеткой? Подробности...
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Случай «мальчика с ножом» стоит учесть всем школам России

Трагедии в школе в Жулебино, к счастью, удалось избежатьФото: Максим Григорьев/ТАСС
В московском районе Жулебино ученик принес в школу нож. К счастью, никто не пострадал, поэтому нет сомнений, что этот инцидент, в отличие от трагедий с жертвами, быстро забудется. Однако в незначительности этого события содержатся основания для весьма серьезных выводов, касающихся каждой школы в стране. Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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После охоты на порно идет охота на инакомыслие

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...

Американцы наказывают Китай за сотрудничество с Ираном

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пекин говорит: у нас есть деньги, которыми вы можете воспользоваться для своего развития – строительства железных дорог, портов. Впервые появилась альтернатива Всемирному банку или МВФ. Это прямой вызов монополии США и Запада. Подробности...

Кто стоит за «недорепрессиями»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии. Логика выстраивается очень странная Подробности...
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          Глава исполкома ОНФ Анисимов назначен замполпреда президента в ЦФО

          7 декабря 2018, 10:48

          Текст: Ольга Никитина

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          Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, сообщил источник в Кремле.

          «Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Администрации президента России Антон Вайно», – проинформировал источник ТАСС.

          По его данным, в обязанности Анисимова «в том числе будут входить вопросы развития гражданского общества, взаимодействие с общественными организациями и НКО».

          Анисимов возглавлял исполком ОНФ с апреля 2014 года. «Новый руководитель исполкома ОНФ будет назначен на очередном заседании центрального штаба движения», – уточнил источник.

          29 ноября состоялся съезд ОНФ, который принял ряд важных кадровых решений. В частности, был расширен состав центрального штаба ОНФ, увеличено число его сопредседателей с трех до пяти.

          Выступая на съезде, президент Владимир Путин поставил перед ОНФ три основные задачи. Первое – это контроль за исполнением нацпроектов и нацпрограмм, которые были обозначены в «суперуказе», второе – это помощь чиновникам, которые работают «ответственно» и «с душой». Третьим направлением работы, по мнению президента, должно стать участие Народного фронта в выработке приоритетов развития, особенно на региональном уровне. Тогда в пресс-службе Фронта заявили, что под эти новые задачи будет меняться и аппарат ОНФ.


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