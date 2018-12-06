Самолет соскользнул с ВПП при посадке в США

В аэропорту Лос-Анджелеса самолет авиакомпании Southwest Airline не удержался на скользкой взлетно-посадочной полосе (ВПП) и уткнулся в инженерные сооружения.

На борту находились 117 человек, сообщений о погибших или пострадавших нет, сообщает NBC News.

По предварительным данным, самолет шел на посадку и в момент касания ВПП не удержался на скользком покрытии. Отмечается, что в этот момент в Лос-Анджелесе шел дождь.

Самолет на брюхе принесло к инженерным сооружениям, которые установлены в конце ВПП для остановки потерявших управление крылатых машин.

Один из пассажиров смог сфотографировать произошедшее. Свои фотографии он выложил в Instagram.