Захарова сказала, как Россия поможет Украине отметить 1 апреля

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала новость о том, что депутаты Рады одобрили прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

«Согласно проекту закона, действие договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года. Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием», – написала Захарова в Facebook.

Накануне стало известно, что депутаты Верховной рады Украины решили не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года.

Проект закона о прекращении действия соответствующего договора 3 декабря внес в Верховную раду президент Украины Петр Порошенко.