В новом комиксе DC Entertainment серии «Часы Судного дня» появился герой, сестра которого погибла в результате химической атаки, устроенной «русской марионеткой» Башаром Асадом.

«Забавно, как комиксы продолжают быть пропагандой американской военной машины», – написал пользователь @thatrollbert в Twitter и опубликовал фрагмент комикса.

На картинке изображен мальчик, который представлен как Набил Азмах из сирийской Думы. Сообщается, что его семья была убита в ходе гражданской войны, а младшая сестра погибла в газовой атаке, устроенной «Асадом, русской марионеткой».

Также в комиксе говорится, что мальчик использовал силу песков, чтобы освободить тысячи детей и себя самого из рабства.

В начале апреля, по версии западных стран, в сирийской Думе произошла химическая атака.

Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым «химатака» была постановкой с участием иностранных спецслужб. В Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.