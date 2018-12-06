Медведев оценил ситуацию на «санкционном фронте»

Западные санкции остаются, и Россия оставляет в силе ответные решения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«На западном фронте без перемен», – сказал Медведев в ответ на вопрос о том, какая ситуация с санкциями в отношении России наблюдается сейчас.

«Санкции остаются. Это явление современной жизни. Из-за торговых войн мировая экономика потеряла уже полтриллиона долларов. Из-за санкций, которые введены в отношении нашей страны и наших ответных мер, наша торговля с европейскими и некоторыми другими странами потеряла приблизительно 100 млрд долларов. Тоже огромные деньги», – отметил премьер.

«Ничего хорошего в этом нет. Но поскольку они остаются, мы, естественно, сохраняем все те решения, которые были приняты. Тем более что в них есть не только минусы, но и элементы, позволяющие развивать экономику. То же самое сельское хозяйство, у нас, чего скрывать, из-за ответных мер в отношении сельхозпродукции из Европейского союза, Соединенных Штатов просто выиграла», – заключил Медведев.

Ранее в четверг Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что уходящий год стал вполне позитивным для российской экономики, несмотря на то, что внешние шоки сохраняются, а цены на нефть непредсказуемы и волатильны.