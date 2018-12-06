Зять президента Грузии задержан во время спецоперации МВД

Зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндиа Гогочури и его товарищ задержаны полицией в Тбилиси на съемной квартире, там обнаружен бронежилет, а под окнами – два пистолета, предположительно, выброшенные ими во время начала спецоперации МВД, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Теперь задержанным грозит до трех лет лишения свободы за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Гогочури известен тем, что регулярно участвует в криминальных разборках. В январе прошлого года и в июле этого он участвовал в перестрелках в Тбилиси и был ранен.

Полномочия Маргвелашвили истекают 16 декабря, президентом Грузии избрана Саломе Зурабишвили.