ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с 6 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Златкомбанка».

По данным регулятора, «Златкомбанк» систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

Кроме того, отмечает ЦБ, в деятельности «Златкомбанка» установлены нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также «Златкомбанк» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание.

Одновременно в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена в правоохранительные органы.

«Златкомбанк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 405-е место в банковской системе России.