В США обанкротилась Федерация спортивной гимнастики

Федерация спортивной гимнастики США, вокруг которой разгорелся скандал в связи с домогательствами экс-врача женской сборной США Ларри Нассара к несовершеннолетним спортсменкам, подала заявление о своем банкротстве, сообщила The Wall Street Journal.

По данным издания, Федерация спортивной гимнастики США, зарегистрированная в Соединенных Штатах как неправительственная общественная организация, подала прошение в федеральный суд Индианаполиса о признании ее банкротом, передает ТАСС.

Как отмечается в материале, Федерация столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за скандала с домогательствами экс-врача женской сборной США Ларри Нассара к несовершеннолетним спортсменкам.

Напомним, бывший врач американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорен к 175 гдам тюрьмы за по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних спортсменок и жестоком обращении. Его также приговорили к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. На фоне скандала в отставку ушли три члена руководящего совета Федерации гимнастики США.