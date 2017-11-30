Бывшего врача американских гимнасток осудили на 175 лет тюрьмы

Экс-врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар осужден на 175 лет по обвинению в сексуальных домогательствах и жестоком обращении.

«Я только что подписал ваш смертный приговор», – приводит CNN слова судьи.

Ранее 54-летнего Нассара уже осудили на 60 лет тюрьмы за хранение детской порнографии. Новый приговор связан с обвинением в сексуальных домогательствах в отношении молодых спортсменок.

Нассар признался в домогательствах к нескольким несовершеннолетним девушкам.

На фоне скандала в отставку ушли три члена руководящего совета Федерации гимнастики США.