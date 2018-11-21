Полиция Камчатки ищет владельца найденного в Нидерландах ордена Красной Звезды

Полиция Камчатки ищет родственников советского военнослужащего Александра Суслова. Его орден Красной Звезды был найден в Нидерландах.

«Необычный запрос поступил в УМВД по Камчатскому краю из Голландии от нашего бывшего соотечественника. Мужчина написал, что недавно его коллега принес на работу орден, рассказав, что купил его на рынке в 1998 году в Венгрии. Выяснив, что орден настоящий, выходец из России убедил коллегу найти родных того, кому в сентябре 1945 года этот орден был вручен», – сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Разыскиваются родственники Суслова Александра Сергеевича, 1910 года рождения. В декабре 1932 года Сокольнический районный военный комиссариат призвал его на службу. Последним местом прописки Суслова является город Петропавловск-Камчатский.

Капитан Александр Суслов проходил службу в 119 артиллерийском полку 35 Стрелковой Харбинской дивизии, а затем в 1632 Гаубичном артиллерийском полку 22 Стрелковой Харбинской Краснознаменной дивизии помощником командира полка по технической части.

Ранее сообщалось, что ветеран из Копейска не может получить Звезду Героя с 1943 года из-за утерянных документов.