Киев спровоцировал международный скандал увековечиванием памяти антисемита

В столице Украины решили установить мемориальную табличку в честь публициста и идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова, что спровоцировало международный антисемитский скандал, сообщают украинские СМИ.

Табличку решили установить на стенах здания «Укринформа», так как Донцов был первым директором Украинского телеграфного агентства, предшественника этого информагентства, сообщает «Обозреватель».

Донцов известен своими расистскими и антисемитскими высказываниями. Его личность неоднократно становилась объектом споров между еврейской общиной и украинцами.

«Интересно, будут ли на доске его цитаты, например, «международное жидовство – это сила разложения, которое саранчой накинулось на Германию» или «евреи кастрировали душу народа, привнося в литературу и прессу «жидовский, космополитический дух», унижая и высмеивая национальную гордость, патриотизм, героическое искусство?» – прокомментировал установку таблички директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Известный израильский портал Ynet также выразил возмущение из-за решения киевских властей.

«Почитание Донцова является частью программы увековечивания украинских националистов, несмотря на их проблемное прошлое в качестве сотрудников нацистов и убийства евреев», – говорит автор статьи Итамар Айхнер.

Ynet отмечает, что в последние годы на Украине наблюдается всплеск антисемитизма – в пример приводятся оскорбительные надписи на синагогах и домах раввинов, свастики и прочие недопустимые рисунки. Происходящее на Украине называется крупным антисемитским скандалом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина становится нацистским государством.