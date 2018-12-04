Экс-директор «Табакерки» возглавил театр им. Маяковского

Бывший директор Московского театра Олега Табакова назначен руководителем Московского академического театра им. Владимира Маяковского.

«Приказом департамента культуры города Москвы директором Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначен Александр Сергеевич Стульнев», – говорится в сообщении мэрии столицы, передает ТАСС.

Александр Стульнев – заслуженный работник культуры России, он является членом Союза театральных деятелей. Стульнев окончил на филологический факультет Саратовского государственного университета в 1975 году.

На протяжении восьми лет он возглавлял саратовский Академический театр драмы, с 1991 года трудился в должности директора московского Нового театра. С 1997 по 2018 год занимал пост руководителя Московского театра Олега Табакова.

Стульнев заявлял, что покидает театр Табакова по собственному желанию, и ему поступило предложение о работе в Театре имени Маяковского.

В конце ноября совмещавший должности директора театра имени Маяковского и директора театра Et Cetera Леонид Ошарин стал замруководителя департамента культуры Москвы и покинул должности в учреждениях культуры.

Ранее во вторник новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков.