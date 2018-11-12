Директор Театра Табакова объяснил свое увольнение

Директор театра Олега Табакова Александр Стульнев сообщил, что подал заявление об уходе по собственному желанию.

«Я беру и ухожу по собственному желанию из театра, никто меня не выгонял. Мне уже сделано новое предложение. Возможно, это будет Театр им. Маяковского», – заявил Стульнев, передает РИА «Новости».

Стульнев был директором театра с его основания в 1997 году. После смерти Олега Табакова в марте 2018 года учреждение возглавил актер Владимир Машков.