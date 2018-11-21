ЦБ решил ограничить работу обменников валюты

Центробанк разрабатывает меры по ужесточению правил продажи валюты, которые значительно ограничат работу обменников.

Инициировал разработку нового порядка продажи валюты директор департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов.

Согласно документу, ЦБ намерен максимально усложнить покупку-продажу валюты в уличных обменниках физическим лицам, у которых есть счет в банке и карта любой международной платежной системы. В регуляторе считают, что это позволит усилить контроль за незаконными банковскими операциями и обезопасит граждан, которые производят расчеты при поездках за границей, пишет Life.

В настоящее время в Банке России обсуждаются два механизма реализации. Во-первых, планируется заставить банки пройти новое лицензирование и закупить оборудование по идентификации граждан. Такая мера уже может отсечь больше половины обменников, для которых это будет нерентабельно. Оставшиеся обменники должны будут при обмене рублей на доллары составлять справку-отчет для ЦБ. Если после обработки справки выяснится, что у человека есть карта и счет в банке, то с него могут взять специальную комиссию за «незаконный обмен, не имеющий экономического смысла».