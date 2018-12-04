Нефть подорожала в ожидании сокращения добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром продолжают расти в ожидании встреч представителей стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+ и решения по сокращению добычи сырья.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,05% – до 62,34 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,1% – до 53,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».