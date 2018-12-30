В Британии заявили о подготовке «Белой вдовы» к терактам по всему миру

Сотрудники британской разведки считают, что самая разыскиваемая террористка в мире, уроженка Великобритании Саманта Льюэйтвейт, известная как «Белая вдова», готовит новые теракты по всему миру, в том числе в Лондоне.

По новым данным британской разведки, Льюэйвайт скрывается в Йемене. Спецслужбы Великобритании считают ее своей целью №1 и полагают, что скоро все-таки задержат ее. При этом «Белая вдова» находится под защитой боевиков из «Аш-Шабаб», пишет Daily Mail.

Предполагается, что она перебралась в охваченный войной Йемен после того, как участвовала в преступлениях в Кении и Сомали. Также сотрудники разведки полагают, что недавно она побывала в Дубае и теперь готовит новые террористические атаки, в том числе удары по Лондону.

Льюэйтвейт была женой террориста Джермейна Линдсея, который устроил теракт в лондонском метро в 2005 году. После его гибели при осуществлении теракта она получила прозвище «Белая вдова». В тот момент она была на восьмом месяце беременности. Первому ее ребенку тогда было 14 месяцев.

Сейчас она мать четверых детей, третий и четвертый дети были рождены от йеменских террористов, пишет Daily Mail.

Считается, что она стояла за рядом крупных терактов – в частности, в столице Кении Найроби в 2013 году, когда при взрыве в торговом центре погиб 71 человек. Также она занималась вербовкой женщин-смертниц. Чтобы скрыться от западных спецслужб, она изменила внешность.

В 2015 году сообщалось, что она ответственна за убийство по меньшей мере 400 человек.