В МВД рассказали об изменениях в законе о гражданстве

В июле следующего года вступят в силу изменения в закон «О гражданстве», по которым трудоспособные родители россиян смогут получать гражданство России в упрощенном порядке, сообщили в МВД.

Сейчас иностранцы, проживающие в России, и лица без гражданства могут обратиться с заявлением о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания (пять лет со дня получения вида на жительство), если являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь. При этом ребенок должен быть российским гражданином и достичь 18-летия, передает РИА «Новости».

Законопроект, о котором рассказали в МВД, предлагает снять ограничения по нетрудоспособности для родителей российских граждан, которые хотят упрощенно получить гражданство России.

Напомним, 18 декабря российские парламентарии приняли закон, наделяющий президента полномочиями определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.