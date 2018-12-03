Минобороны обнародовало секретные документы о битве под Москвой 1941 года

Министерство обороны опубликовало рассекреченные военные документы, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны; среди них есть карточка воинского захоронения советских воинов, где был взят прах неизвестного солдата для перезахоронения у Кремлевской стены.

Публикация приурочена ко Дню неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря. Имя солдата, захороненного у Вечного огня, не удалось установить до наших дней, передает «Коммерсант».

354 стрелковая дивизия, оборонявшая Москву в 1941 году, потеряла свыше 3 тыс. человек, об этом свидетельствуют опубликованные оборонным ведомством документы, сообщает РИА «Новости».

Неизвестный солдат мог быть одним из бойцов воинских частей, державших оборону столицы в декабре 1941 года в районе Крюково, Матушкино, Савелки и Большие Ржавки.

«За десять дней боев 354-я стрелковая дивизия потеряла 3159 человек личного состава», – сообщается в документе.

Потери понесли все четыре полка дивизии, убитыми среди начальствующего состава и рядовых числятся 398 человек, ранеными – 1488, пропало без вести – 1156, по другим причинам – около 81 солдат и офицеров.

В боевом распоряжении командира 1199 срелкового полка 354 дивизии от 3 декабря указано, что противник сумел сдержать наступление советских частей минометным и автоматным огнем около Савелок и Красного Октября. Полк должен был укрепиться на рубеже Большие Ржавки – Савелки и не позволить немецким танкам прорвать обороу. 1199 стрелковому полку удалось организовать оборону, он держал рубеж на протяжении всего 3 декабря.

«7 декабря, согласно боевому приказу командующего армией генерал-лейтенанта К.К.Рокоссовского, части 16-й армии в 10.00 утра перешли в наступление. Частям 354-й стрелковой дивизии была поставлена задача овладеть населенным пунктом Красный Октябрь, Александровка, Андреевка и в дальнейшем наступать на Алабушево. К 14 декабря части дивизии достигли берегов Истринского водохранилища», – говорится в пояснении к боевому приказу.