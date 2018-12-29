Биатлонист Шипулин занял девятое место в прощальной гонке в карьере

Российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт заняли девятое место в масс-старте в рамках «Рождественской гонки»-2018 в немецком Гельзенкирхене.

Шипулин и Юрлова-Перхт уступили лидерам масс-старта 1 минуту 14,7 секунды, передает РИА «Новости».

Победителями «Рождественской гонки» стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, которые преодолели дистанцию за 33 минуты 24,8 секунды.

Вторыми стали французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен, третьими – белоруска Дарья Домрачева в дуэте со своим мужем норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

«Рождественская гонка» – последний старт Антона Шипулина. В понедельник спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры.