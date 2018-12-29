Минтруда объявило о введении доплаты к маткапиталу на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке появится доплата к материнскому капиталу в размере 130 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Буквально на днях мы приняли решение по дополнительным мерам по поддержке рождения – дополнительные пособия в регионах Дальнего Востока. Я думаю, что буквально на днях будет подписан доклад президенту по этому поводу», – цитирует РИА «Новости» интервью Топилина телеканалу «Россия 24».

Он уточнил, что на Дальнем Востоке появится единовременное пособие при рождении ребенка в размере двух прожиточных минимумов. Также будет введена доплата к материнскому семейному капиталу.

«Материнский капитал сейчас составляет 458 тыс., на Дальнем Востоке будет еще плюс 130 тыс. рублей на второго ребенка», – сказал он.

Также, сообщил он, в Республике Саха (Якутия), Бурятии, на Чукотке и в Сахалинской области пособие на третьего ребенка будет платиться вне зависимости от суммарного коэффициента рождаемости.

«В этих регионах, которые я назвал, там суммарный коэффициент больше двух, а мы это пособие платим в тех регионах, где суммарный коэффициент меньше двух, ну чтобы, соответственно, стимулировать рождаемость. Вот на эти регионы Дальнего Востока это правило будет распространяться, то есть в четырех регионах семьи начнут получать пособия на третьего ребенка при рождении с 1 января 2019 года», – пояснил министр.



Выплаты будут субсидироваться из федерального бюджета.

В ноябре в СПЧ предлагали варианты решения демографической проблемы Дальнего Востока.

Ранее эксперты предрекали, что материнский капитал в России в ближайшее время может быть отменен, так как программа себя исчерпала. Между тем, в конце сентября вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова говорила, что программа материнского капитала с высокой долей вероятности будет продлена после 2021 года.