Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, каким будет поздравление президента России Владимира Путина с Новым годом.

«Традиционное, конечно», – сказал Песков журналистам в ответ на вопрос будет ли чем-то отличаться новогоднее поздравление в этом году, передает РИА «Новости».

Новогоднее обращение президента России – одно из самых популярных эфирных событий в новогоднюю ночь. Оно начинается 31 декабря в 23.35 мск. После него телевидение ведет трансляцию с боем курантов, после чего исполняется гимн.

Ранее в четверг глава государства назвал самые главные события 2018 года.