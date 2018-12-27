Путин назвал главные события 2018 года

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Нового года в Большом театре назвал главные события 2018 года.

«В этот раз наша традиционная предновогодняя встреча проходит совсем в не традиционном формате», – цитирует Путина перед началом встречи РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что уходящий год «был особенным, и для всех, вероятно, разным». «Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне», – добавил президент. В числе подобных событий он назвал открытие Крымского моста, чемпионат мира по футболу, который «прошел блестяще».

Путин отметил и тех, кто принимал активное участие в Годе добровольца: «Я выражаю особую благодарность этим настоящим гражданам, кто поддерживал и помогал проводить проекты этого года».

Он также поблагодарил военнослужащих за их профессионализм «при выполнении боевых задач, в том числе и за рубежом», муниципальные власти, учителей, врачей, предпринимателей за усилия, которые они приложили для развития страны.

«Мы готовы вместе идти вперед, выполнять любые задачи», – заключил Путин.