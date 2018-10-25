Турция пообещала не допускать США к изучению С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил российского посла в Анкаре Алексея Ерхова в том, что республика не предоставит США возможность для изучения зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил источник в турецком МИД.

О встрече с Ерховым Чавушоглу сообщил накануне в Twitter. Подробностей переговоров он не привел. Посольство России в Анкаре также не сообщило о деталях этой встречи.

«Наш министр заверил российского посла, что нет речи о том, что Турция предоставит США возможность для изучения систем ЗРК С-400», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Анкара якобы предложила Вашингтону изучить ЗРК С-400, которые она покупает у России. До этого США грозились ввести санкции против Турции из-за поставки российских С-400. Анкара же называла покупку этих систем «решенным делом».

Позже источник в МИД Турции сообщил, что Анкара не предлагала Вашингтону изучить поставляемые Россией ЗРК С-400.