Хор Киевской духовной семинарии устроил в Милане флешмоб в поддержку УПЦ

В центре Милана хор Киевской духовной академии спел в поддержку канонической Украинской православной церкви; видео флешмоба появилось в Сети.

Флешмоб проведен в поддержку УПЦ и ее предстоятеля митрополита Онуфрия, сообщается в подписи под видео, опубликованном на YouTube-канале Украинской православной церкви.

Отметим, что после провозглашения на Украине «новой церкви» президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменении названия канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В УПЦ говорили, что требование о переименовании может спровоцировать эскалацию агрессии в отношении каноничной церкви.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, к чему приведет переименование УПЦ.