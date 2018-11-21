Немецкий эксперт оценил способность Германии не пустить новые ракеты США в Европу

«Многие европейские страны с удовольствием играют роль вассалов, поэтому американцы не будут чувствовать здесь никакого противостояния, если захотят ставить в Европе свои ракеты средней дальности», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Он считает, что США ничто не помешает разместить новые стратегические ракеты в Европе даже вопреки позиции ФРГ.

Германский политолог Александр Рар приветствовал, что в немецком правительстве еще остаются представители социал-демократов, которые высказываются против размещения в Европе американских ракет. «Я боюсь, что Социал-демократическая партия Германии скоро уйдет из этого правительства и тогда все будет гораздо сложнее, чем кажется», – говорит Рар.

В среду стало известно, что глава МИД Германии Хайко Маас выступил против размещения в Европе новых американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

Руководитель немецкой дипломатии предупредил: Германия будет противиться размещению новых ядерных ракет США в Европе в случае разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Deutsche Welle. «Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений. Размещение ракет средней дальности вызовет в Германии большое недовольство», – предупредил Маас.

Это «антиракетное» заявление, по оценке Рара, относится скорее к позиции СДПГ, чем к мнению всего кабинета Ангелы Меркель, или немецкой элиты в целом. По его словам, при желании американцы могут очень быстро найти сообщников в партии «Зеленых» или ХДС, которые будут выступать за размещение ракет.

Германский эксперт напомнил, что в 80-е годы, когда в Европе велась дискуссия о размещении новых стратегических ракет средней дальности, «Запад устал от холодной войны». «В Европе понимали, что это в первую очередь нужно американцам, которые в случае войны с СССР остались бы чистыми, их территория не была бы затронута войной, которая велась бы на территории Германии. Поэтому тогда Германия была резко против размещения новых ракет», – отметил Рар.

Но ясное понимание того, что война будет проходить в Европе, как будто забыто нынешними политиками, указал собеседник. «Мне непонятны чаяния элит восточноевропейских стран, которые просто жаждут как никогда, чтобы на их территории расставляли военную инфраструктуру. Они не понимают слова «нейтралитет», подобно тому, как в 1980-е было ясно для каждого финна или австрийца: чтобы быть в безопасности – надо быть нейтральным», – напомнил Рар.

Политолог согласился с заявлением президента России Владимира Путина, который на прошлой неделе во время общения с журналистами сказал о том, что люди начинают забывать, что такое атомная война и что это может означать. «Сейчас это является самым опасным элементом противостояния», – подчеркнул Рар.

Эксперт напомнил о словах президента США Дональда Трампа, что новые ракеты будут поставлены в Европу в 2021 году.

«Американцы в открытую разговаривают со своими европейскими союзниками, как с вассалами, – отмечает Рар. – Многие европейские страны с удовольствием играют роль вассалов, прежде всего поляки и прибалтийцы, поэтому американцы не будут чувствовать здесь никакого противостояния, если захотят ставить в Европе свои ракеты средней дальности. Этим шагом они продемонстрируют, что не хотят войны на своей территории и если с Россией начнется война, то она произойдет в Европе. Такова их достаточно примитивная философия, которой американцы эгоистично следовали в 80-е годы».