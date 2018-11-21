Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Большинство взрослых россиян хотели бы попросить у Деда Мороза здоровья, счастья и денег, свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Две трети (66%) опрошенных взрослых россиян в гипотетическом письме Деду Морозу попросили бы здоровья для себя и своих близких, сообщает «Ромир».

Более трети респондентов (39%) хотели бы настоящего счастья. Кроме того, 17% россиян попросили бы у Деда Мороза возможность встретить Новый год с семьей. Около 9% мечтают встретить настоящую любовь, 5% – сыграть свадьбу, 4% – родить ребенка.

Для 5% россиян заветным желанием является возможность не работать в праздничную ночь.

Самым желанным в списке материальных подарков стала большая сумма денег, – об этом сообщили 32% опрошенных. Еще 15% хотели бы получить на Новый год новый автомобиль, по 14% – новую квартиру и путешествие.

Также россияне мечтают о новом смартфоне (7%), компьютере (5%), ювелирном украшении (3%)

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Ранее опросы показали, что россияне в основном планируют потратить на новогодние подарки около 5 тыс. рублей. Наиболее популярным подарком стали продукты питания, сувениры, парфюмерия, косметика и бижутерия. Также все чаще в подарок выбирают книги.