Коалиция продолжила бомбить «побежденное» американцами ИГ в Сирии

После заявления США о победе над террористической организацией «Исламское государство*» в Сирии страны возглавляемой Вашингтоном коалиции продолжили наносить удары по объектам ИГ*, сообщает коалиция.

Удары по объектам террористов наносились на прошлой неделе. Коалиция заявила, что нанесла урон возможностям ИГ* финансировать деятельность боевиков и вытеснила сотни террористов с поля боя, передает Reuters.