Экс-губернатор Петербурга Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

Решение об избрании Полтавченко председателем совета принято на заседании Совета директоров ОСК 25 декабря, сообщает «Интерфакс».

Распоряжение о выдвижении Полтавченко в совет директоров судостроительной корпорации премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 8 декабря. О том, что Полтавченко вошел в состав директоров ОСК, стало известно 19 декабря.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин удовлетворил заявление Полтавченко об увольнении с поста губернатора Санкт-Петербурга по собственному желанию и предложил стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной компании.