Сопровождающая детей в скандальной поездке в Турцию дала объяснения

Сопровождавшая школьников из города Клинцы Галина Орлова пояснила, каким образом в их числе оказались дети местных чиновников и кто изначально был приглашен в поездку от благотворительного фонда имени посла Андрея Карлова.

По словам Орловой, на открытие в Турции памятника послу должны были поехать не тяжелобольные дети, а 50 юнармейцев, однако их в городе не оказалось. Затем были отобраны дети-спортсмены и победители олимпиад, но не у всех оказались готовыми загранпаспорта, а на сборы необходимых документов оставалась неделя. Тогда вдова дипломата Марина Карлова обратилась за помощью к губернатору Брянской области Александру Богомазу, сообщает «Говорит Москва».

Орлова отметила, что значительную часть расходов по этой поездке взял на себя муниципалитет турецкого города Демре, при этом работа пяти сопровождающих не была оплачена.

«Там были спортивные соревнования. Играли в баскетбол, волейбол, теннис. Какой отдых? Программа была очень насыщенная и море ледяное. А восприняли все так, что там лечились чуть не две недели», – сказала она.

Схожую версию изложила Карлова. Она заверила, что никаких нарушений при организации поездки допущено не было.

Ранее сообщалось, как Кремль отреагировал на поездку детей брянских чиновников в Турцию.

Напомним, в выходные стало известно, что дети чиновников Клинцов отправились в турецкий Демре якобы за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова. В том числе в Демре поехала дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, за прошлый год заработавшего 66 млн рублей.

Позже Шкуратов заявил о готовности полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию, хотя вдова посла Марина Карлова говорила, что поездка была полностью оплачена турецкой стороной.