Трамп задумался об отставке главы Минфина США

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки министра финансов Стивена Мнучина, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, дальнейшее пребывание Мнучина на этой должности может частично зависеть от того, насколько сильно будут снижаться основные индексы на американских рынках, передает ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщило, что Трамп также рассматривает возможность отставки председателя ФРС США Джерома Пауэлла, так как не доволен решением центробанка в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в 4,1 трлн долларов. Однако Белый дом отверг утверждения о планах на увольнение Пауэлла.

В ноябре сообщалось, что Трамп обвиняет министра финансов Соединенных Штатов Стивена Мнучина в назначении на пост главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который поддержал решение о повышении процентной ставки.