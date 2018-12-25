Трамп задумался об отставке главы Минфина США

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25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
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Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
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Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
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Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр стал одной из самых громких фигур в сюжете вокруг публикации карточек КГБФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Под Рождество Латвия нашла себе развлечение. Страна смакует опубликованные «архивы КГБ», точнее, «карточки агентуры». Публика обнаружила, что агентурой КГБ являлась едва ли не вся латвийская элита советского времени, многие представители которой входят в элиту и до сих пор. Кто именно попал в эти списки – и насколько обоснованно? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все привыкли к тому, что со времен СССР разговоры о свободе, в том числе религиозной, – это западная монополия. Но все изменилось – историческая ситуация подталкивает глобалистскую элиту к сворачиванию свободы вероисповедания. Подробности...

Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...

Даешь СССР-2.0! Простите – нет

Егор Холмогоров, Публицист
Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
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    Как Путин исполняет желания детей

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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    Большая пресс-конференция Путина

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      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Трамп задумался об отставке главы Минфина США

          25 декабря 2018, 12:05

          Текст: Алина Назарова

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          Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки министра финансов Стивена Мнучина, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

          По словам одного из источников, дальнейшее пребывание Мнучина на этой должности может частично зависеть от того, насколько сильно будут снижаться основные индексы на американских рынках, передает ТАСС.

          Ранее Bloomberg сообщило, что Трамп также рассматривает возможность отставки председателя ФРС США Джерома Пауэлла, так как не доволен решением центробанка в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в 4,1 трлн долларов. Однако Белый дом отверг утверждения о планах на увольнение Пауэлла.

          В ноябре сообщалось, что Трамп обвиняет министра финансов Соединенных Штатов Стивена Мнучина в назначении на пост главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который поддержал решение о повышении процентной ставки. 


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