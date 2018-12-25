В Крыму анонсировали запуск движения по первому участку трассы «Таврида»

Движение транспорта по двум полосам 190-километрового участка новой трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя откроют в ночь на 31 декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.

«С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» – участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя», – говорится в сообщении.

Движение будет запущено по двум полосам автодороги по одной в каждом направлении. На трех участках трассы общей протяженностью 4,6 км будут действовать временные объезды.

В министерстве добавили, что на открытом для движения участке трассы не будет новых АЗС и многофункциональных зон, что связано с продолжающимися строительными работами. «Все АЗС остаются на старой дороге Керчь – Феодосия – Симферополь, к ним можно будет при необходимости съехать с «Тавриды», – говорится в сообщении.

Кроме того, после открытия участка дороги на нем будут действовать ограничение скорости до 60 км/час, дополнительные ограничения скорости предусмотрены в местах выезда на дорогу технологического транспорта. После ввода автодороги в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя составит 90 км/час.

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов отметил, что готовность 250-километровой трассы «Таврида» на всей протяженности от Керчи до Севастополя составляет 50%, передает РИА «Новости».

Общая протяженность четырехполосной трассы «Таврида», которая пройдет по территории Республики Крым и Севастополя, превысит 250 км. Запуск движения по трассе будет осуществляться в две очереди. Ввод в эксплуатацию всей трассы от Керчи до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.