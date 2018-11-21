Очевидец рассказал о последних минутах жизни шахматиста Дубова

Пенсионер лежал на спине, глаза его были открыты, внезапно одна нога у него зашевелилась, а после он задышал, рассказал мужчина, обнаруживший замерзающего шахматиста Эдуарда Дубова и вызвавший бригаду скорой помощи.

В интервью «МК» очевидец рассказал, что обнаружил Дубова у родника, находящегося возле метро «Теплый Стан».

«Пенсионер лежал на спине, глаза его были открыты. Внезапно увидел, как одна нога у него зашевелилась, а после он задышал. Никакого алкоголя я рядом с ним не заметил. Одет он был по-зимнему - куртка, брюки. Рядом с ним нашли сумку», – сообщил мужчина.

Пациента доставили в 31-ю городскую больницу с обморожением, врачи диагностировали у шахматиста также запущенное двустороннее воспаление легких. Сообщается, что изначально Дубова поместили в реанимацию, после – в кардиологическое отделение, где пенсионеру сделали операцию по расширению артерий, которые были сильно сужены. Однако спасти шахматиста так и не удалось. Для выяснения причины смерти тело направили в Царицынский морг.

Сообщается, что Дубов ушел из дома вечером 21 декабря. Вероятнее всего, он не осознавал своих действий. Соседи Дубова неоднократно отмечали, что в последнее время он вел себя странно. Так, оставшись на несколько минут без присмотра во время прогулки, пенсионер куда-то ушел и едва не потерялся, тогда его удалось найти.

Ранее сообщалось, что из-за переохлаждения скончался почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов.

Эдуард Дубов, по данным на сайте Российской шахматной федерации, математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ), его внук – гроссмейстер Даниил Дубов – известен в мире как перспективный молодой шахматист.