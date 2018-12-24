Анонсирована встреча Путина с парламентариями

Президент Владимир Путин проведет во вторник встречу с руководством парламента, на которой будут подведены итоги работы законодателей в 2018 году, сообщили в пресс-службе Кремля.

«25 декабря Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной Думы, а также профильных комитетов обеих палат российского парламента», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что предполагается также обсудить вопросы развития и совершенствования законодательства на будущий год.